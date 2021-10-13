Умер известный львовский экскурсовод Василий Радковец

Ему было 59 лет.

Во Львове в возрасте 59 лет скончался известный экскурсовод, краевед и батяр Василий Радковец.

Об этом поздно вечером 12 октября сообщил его брат Иван.

Василий Радковец был самым старшим братом в семье известных львовских экскурсоводов Петра и Ивана Радковцев. Он учился во Львовской политехнике на инженера, а затем начал проводить тематические экскурсии по городу.

С 2017 года Василий Радковец работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил свои соболезнования и сообщил, что Радковец умер от тяжелой болезни.

"После тяжелой болезни перестало биться сердце Василия Радковца. Господин Василий был невероятным охранником истории нашего города. Помним! Светлая память", - написал мэр в фейсбуке.