Осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАН

В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн.

Национальная академия наук считает, что осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две.

Об этом говорится в прогнозе рабочей группы НАН по вопросам COVID-19 на 13-26 октября.

Показатели прошлогодней осенней волны остались уже далеко позади. Смертность уже на 20% больше за пиковые значения, а общее количество занятых коек в больницах - уже на 6% и продолжает стремительно расти.

На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, хотя этому могут помешать "длинные выходные, что традиционно приводят к уменьшению количества официальных выражений.

"При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны за 1-2 недели", - предупредили в НАН.

Наиболее угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн.

Ученые не исключают, что на следующей недели количество новых случаев болезни выйдет на уровень 25-26 тысяч в сутки.

В прогнозе НАН отдельно отмечается, что заболеваемость среди детей вышла на самый высокий показатель за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, но новую вспышку обозреватели признали только в сентябре.

С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, усилив карантин, а с 15 октября Херсонская область первой перейдет в "красную" зону.

За последнюю неделю (5-11 октября) в Украине зарегистрировали 90 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Это на 39% больше, чем неделю раньше.