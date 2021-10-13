Столичные стационары для больных ковидом уже заполнены на 47%

Сейчас госпитализированных более 1 800 человек.

Столичные стационары для больных ковидом уже заполнены на 47%
Фото: zaxid.net

В Киеве отделения больниц для больных коронавирусом заполнены почти на 47%. На стационарном лечении с подтвержденным ковидом находятся 1 837 пациентов, ежедневно госпитализируют примерно по 300 новых больных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начали болеть дети", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, в кислородной поддержке сейчас нуждаются 1 512 госпитализированных.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом - не привиты. У невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", - добавил Кличко.

Напомним, по прогнозу Национальной академии наук Украины, осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две.

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