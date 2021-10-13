КГГА: включать отопление пока рано

Среднесуточная температура пока не упала ниже 8 градусов.

КГГА: включать отопление пока рано

Городская власть Киева полностью готова начать отопительный сезон в жилом фонде, но пока этого делать не будет.

Об этом на онлайн-брифинге сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он рассказал, что с 1 октября к отоплению уже подключают детские сады, школы и больницы. "На сегодняшний день уже 850 таких зданий уже с теплом", - рассказал Пантелеев.

"В жилом фонде отопительный сезон начинаем тогда, когда среднесуточная температура воздуха меньше 8 градусов в течение трех суток. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей, поэтому говорить о начале отопительного сезона рано. Тем более мы знаем, что киевляне не одобряют, когда идет отопление воздуха и начисляются немалые деньги", - сказал чиновник.

В то же время городские власти готовы включить отопление в домах, жители которых на этом будут настаивать.

"Мы даем возможность домовым общинам, которые хотят отопление уже сейчас, его получить. Для этого нужно обратиться с заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит более половины жителей дома. Копию заявки нужно направить на электронную почту, которую можно будет найти на сайте КГГА, и отопление будет подключаться", - сказал Пантелеев.

Напомним, что в прошлом году отопление в Киеве начали давать с 16 октября, а закончился отопительный сезон 12 апреля.

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