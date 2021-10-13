На Буковине в "скорой" умер гражданин Италии, которого отказались принять в двух больницах

Медики объяснили, что у них нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса.

На Буковине в "скорой" умер гражданин Италии, которого отказались принять в двух больницах
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

На Буковине в машине скорой помощи скончался гражданин Италии. В реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больницы его не смогли принять, и по дороге в Черновицкую больницу скорой медицинской помощи мужчина скончался.

Об этом рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, передает Укринформ.

"Сегодня утром машина скорой помощи выехала в Сторожинец на вызов к 72-летнему итальянцу. У него было осложнение хронического заболевания, которое не связано с коронавирусом. Однако в Сторожинецкой районной больнице отказались принять больного. Медики объяснили, что у них сейчас нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса", - сказал Еленев.

По его словам, после этого машина скорой помощи направилась в Черновицкую областную клиническую больницу, однако мест в реанимации там тоже не было.

"Далее наши медики направились в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах. По дороге туда пациент скончался в машине скорой помощи", - добавил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В областном департаменте здравоохранения ситуацию пока не комментировали.

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