Надя Дорофеева призналась, что сделала операцию на груди

Надя Дорофеева может похвастаться роскошной фигурой и красивым лицом. Поклонники просто сходят с ума от ее внешности, модельных данных и аппетитных форм. Сегодня артистка призналась, что сделала операцию на груди.

Надя Дорофеева показала шрам на груди и призналась, что сделала операцию

В личном аккаунте в Инстаграм Надя Дорофеева опубликовала новое фото, которое посвятила Всемирному дню без бюстгальтера. "Название забавное, но его суть очень важная!" – отметила исполнительница.

Успешная украинская артистка рассказала, что у нее была доброкачественная опухоль в груди, которую она удалила 4 года назад. Фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе. Она возникает по разным причинам – чтобы отследить и предупредить ее образование, важно систематически посещать специалиста. Ежегодно Надя Дорофеева проходит осмотр у врача-маммолога, чтобы контролировать течение болезни.

"Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами…и только недавно приняла и полюбила, — призналась Надя Дорофеева. – Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению".

Напомним, Надя Дорофеева стала брюнеткой и удивила фанатов сменой имиджа.


Анастасия Березовская, Тудей

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