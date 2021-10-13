Во Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступление

Суд взял иностранца под стражу для дальнейшей экстрадиции его в Турцию.

Во Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступление
Фото: скрин видео

Во Львове правоохранители разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске.

На родине его подозревают в совершении особо тяжкого преступления - разбой, совершенный группой лиц, с угрозой жизни и здоровью сотруднику полиции Турции с использованием огнестрельного оружия, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности.

Галицкий районный суд Львова взял иностранца под стражу для дальнейшей экстрадиции его в Турцию.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно с работниками патрульной полиции и Львовской областной прокуратурой.

Напомним, на днях СБУ задержала россиянина с оккупационной администрации Крыма.

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