В Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человека

Число жертв коронавируса в стране превысило 59 тысяч

В понедельник, 11 октября, в Украине подтвердили 11 996 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших вчера 1 262 ребенка и 227 медработников.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в больницы с коронавирусом и подозрением на него за прошедшие сутки попали 2 274 человека. 5 419 пациентов преодолели болезнь, 352 человека от ее осложнений умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 562 085 человек, выздоровели от коронавируса 2 297 899 человек, от осложнений заболевания умерли 59 052 пациента.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 7 609 049 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы 6 198 086 человек. Всего было сделано 13 807 133 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные, отмечают в Минздраве.

По данным Минздрава, 10 октября в Украине зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций. В министерстве связывают это с новой волной коронавируса.