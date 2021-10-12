В Лозовой неизвестные перекрыли газопровод и оставили без газа 191 многоэтажку

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В Лозовой неизвестные перекрыли газопровод и оставили без газа 191 многоэтажку
Архівне фото
Фото: Міністерство енергетики України

В городе Лозовая Харьковской области без газа остались жители 16,2 тыс. квартир в многоэтажных жилых домах после того, как неизвестные перекрыли газопровод высокого давления.

Об этом сообщила информагентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь АТ "Харьковгаз" Ольга Клименко.

"Сегодня утром нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, так как плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 200 квартир", - рассказала она.

Работы по восстановлению поставок газа начнутся в среду, 13 октября.

"Утром будем осуществлять пуск газа. Но, чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть в газовые приборы потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - отметила Клименко.

В областном отделении полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете", - рассказали в отделе коммуникаций.

Напомним, в ночь на 15 сентября 2020 гола вблизи пгт Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой–Помары–Ужгород), который поставляет газ в Европу. В течение часа специалисты ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших не было. По факту разгерметизации газовой магистрали полиция Киевщины открыла уголовное производство.

17 сентября критические последствия разгерметизации газовой магистрали в Чабанах ликвидировали. В ОГТСУ отметили, что перебоев с поставками газа потребителям в Украине и за рубежом не было.

18 сентября газопровод был восстановлен для транспортировки газа.

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