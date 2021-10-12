Правоохранители по ДНК нашли подозреваемого в покушении на николаевского авторитета "Мультика"

Задержанный уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах.

Правоохранители по ДНК нашли подозреваемого в покушении на николаевского авторитета "Мультика"
Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Правоохранители раскрыли покушение на убийство николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик".

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Накануне поздно вечером вероятного киллера задержали. По данным следствия, еще в апреле 2020 года он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу «Мультик». На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", - написала она в фейсбуке.

По словам Венедиктовой, прокуратура и полиция постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случилось во время проверки одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии.

Задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве.

"Пуля попала в голову «Мультика». Он выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств", - отметила генпрокурор.

Напомним, Михаил "Мультик" Титов стал известен в 2017 году после того, как его задержала Служба безопасности Украины.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко назвал "Мультика" лидером преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, похищениями, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ якобы установили контроль за деятельностью политических партий и повлияли на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

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