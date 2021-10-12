Правоохранители по ДНК нашли подозреваемого в покушении на николаевского авторитета "Мультика"

Задержанный уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах.

Правоохранители раскрыли покушение на убийство николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик".

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Накануне поздно вечером вероятного киллера задержали. По данным следствия, еще в апреле 2020 года он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу «Мультик». На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", - написала она в фейсбуке.

По словам Венедиктовой, прокуратура и полиция постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случилось во время проверки одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии.

Задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве.

"Пуля попала в голову «Мультика». Он выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств", - отметила генпрокурор.

Напомним, Михаил "Мультик" Титов стал известен в 2017 году после того, как его задержала Служба безопасности Украины.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко назвал "Мультика" лидером преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, похищениями, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ якобы установили контроль за деятельностью политических партий и повлияли на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.