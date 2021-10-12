"Киевблагоустройство" демонтировало забор вокруг исторического здания на ул. Тургеневской

Этот дом не имеет статуса объекта культурного наследия, однако внесен в список подпадающих под дополнительную защиту.

"Киевблагоустройство" демонтировало самовольно установленный забор вокруг исторического здания на ул. Тургеневская, 22. Речь идет о здании XIX века, которое не имеет статуса объекта культурного наследия, но включено в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту.

Фото: Киевблагоустройство

На странице коммунального предприятия в Facebook сообщили, что дом обнесли забором для дальнейшего проведения строительных работ.

Фото: Киевблагоустройство
Фото: Киевблагоустройство

"Разрешительные документы на временное нарушение благоустройства и установку ограждения в коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" не поступали. На требования предписания инспектора благоустройства убрать конструкцию самостоятельно - владелец не отреагировал", - говорится в сообщении.

В начале сентября, когда на Тургеневской появилась строительная техника, город остановил проведение работ. Законность проведения строительных работ на указанном участке определит полиция.

Дом на Тургеневской, 22 известен также как усадьба Малина. Это последняя деревянная постройка, которая осталась на этой улице. Она была возведена по заказу мещанина Василия Малина в конце XIX века.

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