Украинка Оксана Лынив возглавит оперный театр в Болонье

Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной, которая возглавит итальянский оперный театр. С января следующего года она займет пост музыкального директора и главного дирижера муниципального театра в Болонье. Контракт подписан на три сезона.

Об этом украинская дирижер сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Снова мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, приглашенной на должность музыкального директора одного из важных государственных театров - в стране, где классическая музыка имеет чрезвычайную историю, чувствуется в каждом уголке и является неотъемлемой частью национальной культуры" , - написала Оксана Лынив.

На сайте Teatro Comunale Bologna указано, что 43-летняя украинка "установила еще один рекорд, после того как летом прошлого года первой из женщин открыла престижный Байройтский фестиваль".

Оксана Лынив напомнила, что муниципальный театр Болоньи открылся в 1763 году премьерой оперы Виллибальда Глюка в присутствии композитора. В разные века здесь поставили мировые премьеры своих произведений Россини, Беллини, Доницетти, Верди, а Вагнер не только произвел фурор итальянскими первоисполнениями своих произведений, а еще при жизни стал почетным гражданином города.

На сцене этого театра в 1901 году дебютировал Энрико Карузо, а одним из известных дирижеров был легендарный Тосканини.

За последние 50 лет среди музыкальных руководителей театра были всемирно известные Серджио Челибидаке, Рикардо Шайи, Даниэль Гатти.

Лынив в Болонье уже дирижировала двумя симфоническими концертами. Как режиссер она будет задействована минимум в двух операх и двух концертах за сезон, сообщают в театре.

Оксана Лынив - известная украинская дирижер, родом из Львовской области, первая главный дирижер Оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, второй по величине оперы Австрии. Она работает с крупнейшими оперными театрами и оркестрами мира. Лынив учредила Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины - YsOU.

В 2020 году Лынив получила от ведущих немецких критиков награду Oper! Awards, основанную оперным журналом Oper! Das Magazin.