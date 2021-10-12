Фильм "Земля голубая, словно апельсин" бесплатно покажут по всей Украине

На показах в Киеве, Днепре, Виннице и Мариуполе ленту лично представят ее создатели и герои.

Фильм "Земля голубая, словно апельсин" бесплатно покажут по всей Украине
Кадр з фільму
Фото: Moviegram

До 12 ноября жители Украины могут бесплатно посмотреть документальный фильм о жизни в зоне войны на Донбассе "Земля голубая, словно апельсин".

Об этом сообщили в компании "Артхаус Трафик", передает Укринформ.

"На показах в Киеве, Днепре, Виннице и Мариуполе ленту лично представят ее создатели и герои", - говорится в сообщении.

"Земля голубая, словно апельсин" - полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Целик.

Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные проблемы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. У мамы и детей много увлечений, они играют на музыкальных инструментах и даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Мировая премьера фильма состоялась в программе известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино «Сандэнс», где ленту отметили премией за лучшую режиссуру документального фильма. И участие, и награда стали беспрецедентными для Украины событиями.

В Украине "Земля голубая, словно апельсин" стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса фестиваля Docudays UA, была отмечена Национальной премией кинокритиков "Киноколо" и "Золотым Волчком" как лучший документальный фильм.

Как сообщалось, украинская лента о Донбассе "Мать Апостолов" получила две награды на кинофестивале в Испании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - ЛяшкоНынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко
За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людейЗа 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей
10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций
Умер один из основателей группы "Мертвый Пивень" Михаил БарбараУмер один из основателей группы "Мертвый Пивень" Михаил Барбара
В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусаВ воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский фильм о Донбассе получил две награды на кинофестивале в ИспанииУкраинский фильм о Донбассе получил две награды на кинофестивале в Испании
В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусаВ воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковидуЗа сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду
В Украине полностью от ковида привито 6,1 млн человекВ Украине полностью от ковида привито 6,1 млн человек
За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида
В Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреляВ Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреля
За сутки в Украине зафиксировали 15 125 случаев ковида, наибольше с апреляЗа сутки в Украине зафиксировали 15 125 случаев ковида, наибольше с апреля
Во Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинецВо Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец
За сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковида
За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковидаЗа субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости