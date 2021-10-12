Фильм "Земля голубая, словно апельсин" бесплатно покажут по всей Украине

На показах в Киеве, Днепре, Виннице и Мариуполе ленту лично представят ее создатели и герои.

До 12 ноября жители Украины могут бесплатно посмотреть документальный фильм о жизни в зоне войны на Донбассе "Земля голубая, словно апельсин".

Об этом сообщили в компании "Артхаус Трафик", передает Укринформ.

"На показах в Киеве , Днепре, Виннице и Мариуполе ленту лично представят ее создатели и герои", - говорится в сообщении.

"Земля голубая, словно апельсин" - полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Целик.

Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные проблемы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. У мамы и детей много увлечений, они играют на музыкальных инструментах и даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Мировая премьера фильма состоялась в программе известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино «Сандэнс», где ленту отметили премией за лучшую режиссуру документального фильма. И участие, и награда стали беспрецедентными для Украины событиями.

В Украине "Земля голубая, словно апельсин" стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса фестиваля Docudays UA, была отмечена Национальной премией кинокритиков "Киноколо" и "Золотым Волчком" как лучший документальный фильм.