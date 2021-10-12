В центре Киева загорелся жилой дом

Пожар возник на крыше пятиэтажки.

В центре Киева на улице Костельная, 2В, вспыхнул пятиэтажный дом.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:36, сообщили на странице ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.

"На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 8:14 пожар на площади 200 кв.м локализовали. Осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 специалистов личного состава подразделений Главного управления.

Пожар на Михайловской
Фото: УП
Пожар на Михайловской
Фото: УП

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

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