В центре Киева загорелся жилой дом

В центре Киева на улице Костельная, 2В, вспыхнул пятиэтажный дом.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:36, сообщили на странице ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.

"На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 8:14 пожар на площади 200 кв.м локализовали. Осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 специалистов личного состава подразделений Главного управления.

Фото: УП Пожар на Михайловской

Фото: УП

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.