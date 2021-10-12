Украинский фильм о Донбассе получил две награды на кинофестивале в Испании

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Украинский фильм "Мать Апостолов" режиссера Зазы Буадзе получил две награды на кинофестивале Calella Film Festival в Испании . Лента о Донбассе победила в категориях "лучший фильм" и "лучшая режиссура".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Всего на Calella Film Festiva были поданы 380 фильмов, отобраны на конкурс - 20 и выдвинуты на награду 6 фильмов - из Японии, Чехии, Финляндии, Испании , Великобритании и Украины.

Военная драма "Мать Апостолов" снята по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 году. Она рассказывает о безмерной материнской любви. Когда сыну угрожает опасность, мать тут же бросается на помощь. Ради спасения ребенка она способна на все, даже пройти сквозь ад войны.

Картину в испанских городах Калелья и Ареньш-де-Мар представили режиссер Заза Буадзе и продюсер Дмитрий Овечкин.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

"Показ в городе Ареньш-де-Мар посетили представители Генерального консульства Украины в Барселоне во главе с консулом Александром Дзёмой. Накануне состоялась встреча с Генеральным консулом Украины в Барселоне Артемом Воробьевым, на которой говорилось о необходимости и важности организации показов фильма для украинской диаспоры в Испании ", - сообщили в Госкино.

Фильм "Мать Апостолов" создан при поддержке МКИП в рамках государственной программы финансирования фильмов патриотического направления.

Напомним, в мае эта лента получила три награды Нью-Йоркского кинофестиваля.