В Вишневом под Киевом горела многоэтажка, жителей эвакуировали

После конфликта с бывшей женой мужчина поджег входную дверь ее квартиры.

В городе Вишневое под Киевом произошел пожар в многоквартирном доме. Жителей эвакуировали из здания.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Вечером 11 октября на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в Вишневом, по улице Машиностроителей, после конфликта с бывшей женой мужчина поджег входную дверь ее квартиры", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехали правоохранители, спасатели и скорая медицинская помощь. Жители многоэтажки были эвакуированы, пожар локализован.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

В результате пожара пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют версию о самоподжоге.

Напомним, в Сумах ночью в воскресенье, 10 октября, произошел пожар на автомобильной стоянке, на которой находилось 50 автомобилей.