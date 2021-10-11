Умер один из основателей группы "Мертвый Пивень" Михаил Барбара

Скоропостижно скончался известный украинский музыкант и актер Михаил Барбара.

Об этом со ссылкой на жену певца Светлану Олешко пишет львовское издание Тvoemisto.tv.

21 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

Причина смерти неизвестна.

Одной из возможных причин называют остановку сердца.

ZAXID.NET пишет, что Барбара умер в Харькове.

Детали о прощании сообщат позже.

"RIP Мисько Барбара. Один из отцов-основателей украинского рока. Одновременно беззаботный, как настоящий рок-н-рольщик, и глубокий, как настоящий украинский актер. Нам будет тебя не хватать", - написал в фейсбуке народный депутат Владимир Вятрович.

Мисько Барбара был соучредителем группы "Мертвий півень", возникшей во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через нее прошло около 20 музыкантов.

В 1998 году Барбара переехал в Харьков, где начал играть в театре "Арабески". Женат на режиссере театра Светлане Олешко.

В середине сентября 2021-го выпустил новый альбом.