Умер один из основателей группы "Мертвый Пивень" Михаил Барбара

Ему было 49.

Умер один из основателей группы "Мертвый Пивень" Михаил Барбара

Скоропостижно скончался известный украинский музыкант и актер Михаил Барбара.

Об этом со ссылкой на жену певца Светлану Олешко пишет львовское издание Тvoemisto.tv.

21 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

Причина смерти неизвестна.

Одной из возможных причин называют остановку сердца.

ZAXID.NET пишет, что Барбара умер в Харькове.

Детали о прощании сообщат позже.

"RIP Мисько Барбара. Один из отцов-основателей украинского рока. Одновременно беззаботный, как настоящий рок-н-рольщик, и глубокий, как настоящий украинский актер. Нам будет тебя не хватать", - написал в фейсбуке народный депутат Владимир Вятрович.

Мисько Барбара был соучредителем группы "Мертвий півень", возникшей во Львове в 1989 году. Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через нее прошло около 20 музыкантов.

В 1998 году Барбара переехал в Харьков, где начал играть в театре "Арабески". Женат на режиссере театра Светлане Олешко.

В середине сентября 2021-го выпустил новый альбом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - ЛяшкоНынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко
За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людейЗа 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей
10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций
В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язвуВ Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву
В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусаВ воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в РоSSии возросло до 32Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в РоSSии возросло до 32
В одной из областей РоSSии от отравления алкоголем в сутки умерли 10 человекВ одной из областей РоSSии от отравления алкоголем в сутки умерли 10 человек
В Черновцах внезапно умер 21-летний студент из ИндииВ Черновцах внезапно умер 21-летний студент из Индии
Умер бывший владелец Adidas Бернар ТапиУмер бывший владелец Adidas Бернар Тапи
В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погибВ черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
В Киеве от коронавируса умерло уже более 5 300 человекВ Киеве от коронавируса умерло уже более 5 300 человек
Умер актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда в сериале "Секс и город"Умер актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда в сериале "Секс и город"
На Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один деньНа Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один день
Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости