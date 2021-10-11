10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций

В Минздраве связывают это с новой волной коронавируса.

В воскресенье, 10 октября, в Украине зафиксировали рекордное количество обращений по номеру "103" - более 44 тысячи вызовов в сутки. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов.

Прежде всего это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В то же время в Минздраве напомнили, что обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов.

"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышка в покое или любые признаки дыхательной недостаточности стоит сразу звонить на "103". В частности основаниями для вызова "скорой" является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что в случае появления симптомов заболевания коронавирусной болезни стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Решение о госпитализации должен принять руководитель бригады, который приедет на обращение.

Напомним, что по данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированные, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

По словам главы Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го.