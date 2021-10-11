В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса

Больше всего инфицированных - в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине были зафиксированы 8 832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 863 ребенка и 78 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 672 человека. 207 пациентов умерли. Выздоровели 2 053 человека.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3 480, экспресс-тестами - 24 909.

За все время пандемии в Украине заболели 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480. От осложнений заболевания умерли 58 700 человек. Всего было проведено 13 277 259 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта". По словам главы Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тыс. случаев COVID-19.

В субботу и воскресенье традиционно количество подтвержденных случаев уменьшается. Медики объясняют это тем, что в выходные работают не все лаборатории, где проводят тесты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалкамиКатя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалками
В Польше трем украинцам грозит до 10 лет лишения свободы за поджог птицефермыВ Польше трем украинцам грозит до 10 лет лишения свободы за поджог птицефермы
В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язвуВ Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву
"Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ""Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ"
Руслана намекнула, что беременнаРуслана намекнула, что беременна
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковидуЗа сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду
В Украине полностью от ковида привито 6,1 млн человекВ Украине полностью от ковида привито 6,1 млн человек
За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида
В Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреляВ Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреля
За сутки в Украине зафиксировали 15 125 случаев ковида, наибольше с апреляЗа сутки в Украине зафиксировали 15 125 случаев ковида, наибольше с апреля
Во Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинецВо Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец
За сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковида
За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковидаЗа субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида
В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковидаВ Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатовВ Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов
Последние новости
Подгружаем последние новости