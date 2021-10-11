В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса

Больше всего инфицированных - в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине были зафиксированы 8 832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 863 ребенка и 78 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 672 человека. 207 пациентов умерли. Выздоровели 2 053 человека.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3 480, экспресс-тестами - 24 909.

За все время пандемии в Украине заболели 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480. От осложнений заболевания умерли 58 700 человек. Всего было проведено 13 277 259 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта". По словам главы Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тыс. случаев COVID-19.

В субботу и воскресенье традиционно количество подтвержденных случаев уменьшается. Медики объясняют это тем, что в выходные работают не все лаборатории, где проводят тесты.