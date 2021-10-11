За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей

Наибольшее количество исчезло в Донецкой области.

За 9 месяцев текущего года нашли 7 886 пропавших человек, из которых 653 разыскивали и в прошлых годах. Об этом LB.ua стало известно из ответа Департамента уголовного розыска Национальной полиции на запрос журналиста.

По состоянию на 30 сентября 2021 года, в розыске еще находились 5 640 человек, из которых 139 - несовершеннолетние.

Больше всего тех, кто разыскивается, - в Донецкой области и Киеве - 928 и 655 человек соответственно, а меньше всего - в Тернопольской области и Крыму - 35 и 16 соответственно. При этом в частично оккупированной Луганской области официально всего 278 пропавших без вести, что меньше, чем на Львовщине.

Розыск пропавших не прекращается по сроку давности и продолжается до момента установления лица или нахождения места захоронения или останков. Основание для розыска пропавших лиц - заявление от родственников или других лиц, которым стало известно об исчезновении человека. К поиску пропавших приобщаются, при необходимости, кроме полиции, представители НГУ и волонтеры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалкамиКатя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалками
В Польше трем украинцам грозит до 10 лет лишения свободы за поджог птицефермыВ Польше трем украинцам грозит до 10 лет лишения свободы за поджог птицефермы
В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язвуВ Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву
"Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ""Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ"
Руслана намекнула, что беременнаРуслана намекнула, что беременна
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковидуЗа сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду
В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесменаВ Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена
За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида
У пассажира самолета "Киев-Дублин" нашли полкило кокаина в коробке с конфетами-желейкамиУ пассажира самолета "Киев-Дублин" нашли полкило кокаина в коробке с конфетами-желейками
Евровидение 2022 года состоится в ТуринеЕвровидение 2022 года состоится в Турине
В Батуми обрушился подъезд пятиэтажки, под завалами ищут людейВ Батуми обрушился подъезд пятиэтажки, под завалами ищут людей
За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковидаЗа субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида
В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысячВ Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысяч
За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших более 1 тыс. детейЗа сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших более 1 тыс. детей
Вчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человекВчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человек
Последние новости
Подгружаем последние новости