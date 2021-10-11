За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей

За 9 месяцев текущего года нашли 7 886 пропавших человек, из которых 653 разыскивали и в прошлых годах. Об этом LB.ua стало известно из ответа Департамента уголовного розыска Национальной полиции на запрос журналиста.

По состоянию на 30 сентября 2021 года, в розыске еще находились 5 640 человек, из которых 139 - несовершеннолетние.

Больше всего тех, кто разыскивается, - в Донецкой области и Киеве - 928 и 655 человек соответственно, а меньше всего - в Тернопольской области и Крыму - 35 и 16 соответственно. При этом в частично оккупированной Луганской области официально всего 278 пропавших без вести, что меньше, чем на Львовщине.

Розыск пропавших не прекращается по сроку давности и продолжается до момента установления лица или нахождения места захоронения или останков. Основание для розыска пропавших лиц - заявление от родственников или других лиц, которым стало известно об исчезновении человека. К поиску пропавших приобщаются, при необходимости, кроме полиции, представители НГУ и волонтеры.