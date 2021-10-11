Нынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта".

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях "Дельты "на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", - пояснил Ляшко.

Сейчас среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Сейчас одной из ближайших к "красной" зоне повышенной опасности является Херсонская область.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост ... в частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в оранжевый не попадала ... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню", - сказал министр.

По словам главы Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тыс. случаев COVID-19.

"Это высокие показатели заболеваемости", - отмечает министр. При этом в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций.

Ляшко отметил, что если в начале кампании вакцинация от ковида в Украине была добровольной, то сейчас правительство начало задействовать рычаги влияния. Согласно приказу Минздрава от 7 октября этого года, представители отдельных профессий обязаны пройти полноценный курс прививок. Сейчас это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней. На исполнение приказа дается один месяц. Работники, которые не привьются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

"Например, период между первой и второй дозой вакцины CoronaVac составляет 14 дней. Спокойно можно успеть. Главное, чтобы было желание", - прокомментировал Ляшко.

Соответствующая норма пока не касается медицинских работников. По словам министра, более 80% украинских медиков уже вакцинированы. Среди них лидируют работники инфекционных больниц и отделений экстренной помощи.

"Мы не вводили обязательную вакцинацию среди медработников по двум причинам. Во-первых, среди них и так высокий процент прививок, и во-вторых - чтобы не ограничивать в доступе к медицинской помощи. Система сейчас перенаправлена на противодействие эпидемии, и мы уже сейчас знаем, что лет пять, а то и больше, это будет нам откликаться через недообнаружение онкологических болезней, туберкулеза, ВИЧ-инфекции", - объясняет Ляшко.

Кроме прямых рычагов влияния, Украина прибегает и к программам поощрения вакцинации. 7 октября правительство выделило дополнительные средства на рекламу вакцинации в прайм-тайме на всех национальных телеканалах. А в зданиях "Укрпочты" обустраивают пункты прививок для пенсионеров. В Украине 83% всех летальных исходов приходятся на людей, которые старше 60 лет.

По данным ВОЗ и американского CDC (центра по контролю и профилактике заболеваний), в Европе и в США штамм "Дельта" преобладает над всеми другими штаммами вируса. Болезнь продолжает мутировать и появляются новые вариации, но пока они не имеют существенного влияния на общую эпидемическую картину.

Напомним, постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, но новую вспышку наблюдатели признали только в сентябре. С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, были усилены карантинные ограничения.

По состоянию на воскресенье, 10 октября, в Украине в "оранжевой" карантинной зоне оказались 16 областей. Все остальные области и Киев находятся в "желтой" зоне.