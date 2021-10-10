Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в РоSSии возросло до 32

Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области РоSSии выросло до 64 человек.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора области в своем Telegram-канале.

Из них 32 умерли, 25 находятся в стационарах.

Также за прошедшие сутки обнаружили место нелегальной продажи суррогатной продукции.

Местных жителей просят воздержаться от употребления любых алкогольных напитков.

Напомним, ранее речь шла о 10 умерших, возраст которых составлял от 36 до 73 лет. В некоторых случаях смерть наступила в результате употребления даже от небольшой дозы алкоголя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких человек.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) летом обнародовала данные исследования, согласно которым в РоSSии люди потребляют в среднем 11,2 литра чистого алкоголя на душу населения в год, и почти каждый десятый взрослый человек имеет проблему зависимости.