За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду

За субботу, 9 октября, в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Зафиксировано 162 летальных исхода.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 712 человек, выздоровели 2 581 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 35 671 человек, методом ИФА - 5 434 человек, экспресс-тестами - 26 287 человек.

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2541257 11344 58493 162 2290427 2581 г. Киев 240043 320 5530 14 222641 216 Винницкая 77608 202 1831 1 72148 104 Волынская 68933 197 1296 4 62605 102 Днепропетровская 158390 838 5033 16 138706 484 Донецкая 108597 819 2751 0 95472 126 Житомирская 98889 607 2033 15 89751 0 Закарпатская 64913 52 1656 1 61255 0 Запорожская 120099 836 2751 0 106382 50 Ивано-Франковская 94284 220 2253 3 88253 97 Киевская 137925 237 2946 1 128487 54 Кировоградская 22446 105 906 1 20345 4 Луганская 37768 167 1193 2 29346 30 Львовская 158090 468 4041 14 138400 228 Николаевская 76703 339 2012 2 71173 83 Одесская 162553 1010 3421 24 143047 186 Полтавская 85272 174 1980 0 78821 2 Ровенская 88567 158 1333 7 82164 2 Сумская 88184 452 1498 6 80229 55 Тернопольская 80103 406 1380 7 73467 135 Харьковская 176565 1783 4138 30 152946 201 Херсонская 46755 567 1392 0 38708 85 Хмельницкая 100125 526 2102 2 90968 58 Черкасская 90284 169 1407 0 83127 49 Черновицкая 94546 525 2139 10 83693 201 Черниговская 63615 167 1471 2 58293 29

За все время пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выписаны - 2 290 427, зафиксировано 58 493 летальных случаев и проведено 13 253 584 ПЦР-тестирования.

Напомним, за сутки пятницу, 8 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавируса.