За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду
Зафиксировано 162 летальных случая.
За субботу, 9 октября, в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Зафиксировано 162 летальных исхода.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 712 человек, выздоровели 2 581 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 35 671 человек, методом ИФА - 5 434 человек, экспресс-тестами - 26 287 человек.
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2541257
|
11344
|
58493
|
162
|
2290427
|
2581
|
г. Киев
|
240043
|
320
|
5530
|
14
|
222641
|
216
|
Винницкая
|
77608
|
202
|
1831
|
1
|
72148
|
104
|
Волынская
|
68933
|
197
|
1296
|
4
|
62605
|
102
|
Днепропетровская
|
158390
|
838
|
5033
|
16
|
138706
|
484
|
Донецкая
|
108597
|
819
|
2751
|
0
|
95472
|
126
|
Житомирская
|
98889
|
607
|
2033
|
15
|
89751
|
0
|
Закарпатская
|
64913
|
52
|
1656
|
1
|
61255
|
0
|
Запорожская
|
120099
|
836
|
2751
|
0
|
106382
|
50
|
Ивано-Франковская
|
94284
|
220
|
2253
|
3
|
88253
|
97
|
Киевская
|
137925
|
237
|
2946
|
1
|
128487
|
54
|
Кировоградская
|
22446
|
105
|
906
|
1
|
20345
|
4
|
Луганская
|
37768
|
167
|
1193
|
2
|
29346
|
30
|
Львовская
|
158090
|
468
|
4041
|
14
|
138400
|
228
|
Николаевская
|
76703
|
339
|
2012
|
2
|
71173
|
83
|
Одесская
|
162553
|
1010
|
3421
|
24
|
143047
|
186
|
Полтавская
|
85272
|
174
|
1980
|
0
|
78821
|
2
|
Ровенская
|
88567
|
158
|
1333
|
7
|
82164
|
2
|
Сумская
|
88184
|
452
|
1498
|
6
|
80229
|
55
|
Тернопольская
|
80103
|
406
|
1380
|
7
|
73467
|
135
|
Харьковская
|
176565
|
1783
|
4138
|
30
|
152946
|
201
|
Херсонская
|
46755
|
567
|
1392
|
0
|
38708
|
85
|
Хмельницкая
|
100125
|
526
|
2102
|
2
|
90968
|
58
|
Черкасская
|
90284
|
169
|
1407
|
0
|
83127
|
49
|
Черновицкая
|
94546
|
525
|
2139
|
10
|
83693
|
201
|
Черниговская
|
63615
|
167
|
1471
|
2
|
58293
|
29
За все время пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выписаны - 2 290 427, зафиксировано 58 493 летальных случаев и проведено 13 253 584 ПЦР-тестирования.
Напомним, за сутки пятницу, 8 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавируса.