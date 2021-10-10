За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду

Зафиксировано 162 летальных случая.

За сутки в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев ковиду
Фото: Киевсовет

За субботу, 9 октября, в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Зафиксировано 162 летальных исхода.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 712 человек, выздоровели 2 581 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 35 671 человек, методом ИФА - 5 434 человек, экспресс-тестами - 26 287 человек.

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2541257

11344

58493

162

2290427

2581

г. Киев

240043

320

5530

14

222641

216

Винницкая

77608

202

1831

1

72148

104

Волынская

68933

197

1296

4

62605

102

Днепропетровская

158390

838

5033

16

138706

484

Донецкая

108597

819

2751

0

95472

126

Житомирская

98889

607

2033

15

89751

0

Закарпатская

64913

52

1656

1

61255

0

Запорожская

120099

836

2751

0

106382

50

Ивано-Франковская

94284

220

2253

3

88253

97

Киевская

137925

237

2946

1

128487

54

Кировоградская

22446

105

906

1

20345

4

Луганская

37768

167

1193

2

29346

30

Львовская

158090

468

4041

14

138400

228

Николаевская

76703

339

2012

2

71173

83

Одесская

162553

1010

3421

24

143047

186

Полтавская

85272

174

1980

0

78821

2

Ровенская

88567

158

1333

7

82164

2

Сумская

88184

452

1498

6

80229

55

Тернопольская

80103

406

1380

7

73467

135

Харьковская

176565

1783

4138

30

152946

201

Херсонская

46755

567

1392

0

38708

85

Хмельницкая

100125

526

2102

2

90968

58

Черкасская

90284

169

1407

0

83127

49

Черновицкая

94546

525

2139

10

83693

201

Черниговская

63615

167

1471

2

58293

29

За все время пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выписаны - 2 290 427, зафиксировано 58 493 летальных случаев и проведено 13 253 584 ПЦР-тестирования.

Напомним, за сутки пятницу, 8 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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