В Украине полностью от ковида привито 6,1 млн человек

Всего проведено 13 644 843 прививки.

За субботу, 9 октября, в Украине от коронавируса было вакцинировано 66 053 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.

В течение суток работали 552 мобильные бригады, 2 032 пункта прививки и 378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 украинцев, из них получили одну дозу - 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 644 843 прививки.

Напомним, в Украине в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют добавить всех работников госучреждений, социальных работников и сотрудников сферы почтовых услуг.

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