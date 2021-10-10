В Украине полностью от ковида привито 6,1 млн человек

За субботу, 9 октября, в Украине от коронавируса было вакцинировано 66 053 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.

В течение суток работали 552 мобильные бригады, 2 032 пункта прививки и 378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 украинцев, из них получили одну дозу - 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 644 843 прививки.

Напомним, в Украине в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют добавить всех работников госучреждений, социальных работников и сотрудников сферы почтовых услуг.