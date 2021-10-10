Из "оранжевых" областей убрали Киевскую и Ровенскую, добавились еще три области

Количество "оранжевых" регионов возросло до 16.

Из "оранжевых" областей убрали Киевскую и Ровенскую, добавились еще три области
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на воскресенье, 10 октября, в Украине в "оранжевой" карантинной зоне оказались 16 областей.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья Украины.

Все остальные области и Киев находятся в "желтой" зоне.

"Оранжевыми" являются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Отметим, вчера в списке была Киевская и Ровенская области, а сегодня добавились Волынь, Одесская и Черниговская.

Средний уровень заболеваемости коронавирусом в Украине при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения составляет 391 на 100 тыс.

Самые высокие показатели зафиксированы на Буковине - 799 на 100 тыс., в Луганской - 780, Сумской - 548 и Херсонской - 529. В Киеве этот показатель составляет 247 на 100 тысяч.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что на следующем заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС Херсонская область может попасть в "красную" зону адаптивного карантина. К "красной" зоне также приближены Донецкая, Харьковская, Днепропетровская и Житомирская области.

Во время весенней волны ковида "красная" зона вводилась в 14 областях и городе Киеве.

В среднем они там находились 37 дней.

Быстрее справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня. Дольше всех "красными" были Житомирщина (63 дня) и Буковина (52 дня).

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