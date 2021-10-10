Зеленский поздравил украинских художников с профессиональным праздником

"Полотна наших художников можно увидеть в самых известных международных выставочных залах".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил художников с их профессиональным праздником, который они отмечают в воскресенье, 10 октября.

"Украинское изобразительное искусство высоко оценено во всем мире. Отечественные мастера демонстрируют высокий профессионализм, представляя как лучшие традиции национальной школы живописи, так и свои неординарные новаторские решения", - отметил он.

Зеленский добавил, что полотна наших художников можно увидеть в самых известных международных выставочных залах, их работы представлены на престижных арт-площадках и известных аукционах современного искусства.

"Творчество украинских художников утверждает имидж Украины как государства с большим креативным потенциалом. Благодарю вас за талант, за то, что наполняете жизнь красотой и новыми смыслами", - сказал президент.

Напомним, День художника учрежден в Украине Указом Президента Украины в 1998 году.

Праздник учрежден для признания роли художников Украины в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве и в поддержку инициативы Союза художников Украины.