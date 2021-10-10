В Киеве задержали серийных иностранцев-домушников

Злоумышленникам грозит от трех до шести лет лишения свободы.

В Киеве задержали группу иностранцев за совершение квартирных грабежей. Об этом сообщили в отделе коммуникации городской полиции.

Оперативники задержали на улице Леси Украинки трех человек, которые ночью совершили две квартирные кражи на территории Голосеевского района. У сообщников обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а именно золотые украшения, деньги в национальной и иностранной валюте, коллекционные монеты, технику и отмычки.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Араика Кочкадамяна, фигуранты не имеют в столице постоянного места жительства и приехали в Киев, чтобы незаконно обогатиться.

"Злоумышленники действовали ночью и заранее знали, что в квартирах отсутствуют собственники. Путем подбора ключей попадали в дом, где быстро начинали искать ценности, а после совершенного бежали на такси. Следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженцы другого государства, 1990, 1993 и 1994 рождения", - отметили в полиции.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему.

Иностранцы находятся под стражей. Им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

"У нас есть основания полагать, что молодые люди причастны к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы. Коллеги из другого района сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 186 Уголовного кодекса Украины - это грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему", - добавил подполковник полиции Кочкадамян.

Напомним, в сентябре в Оболонском районе Киева оперативники задержали квартирного вора, который обокрал три квартиры. Домушник попался из-за украденных им кроссовок.

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