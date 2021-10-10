Артист московского Большого театра погиб во время представления на глазах зрителей
Следователи выясняют обстоятельства гибели актера.
Артист московского Большого театра, 37-летний Евгений Кулеш погиб на сцене во время смены декораций в спектакле "Садко".
Считается, что Кулеш отошел в неправильном направлении и попал под декорацию, которая ударила его по голове. Артисты труппы начали кричать: "Вызовите скорую, здесь кровь".
Занавес опустили, представление немедленно прекратили, а зрители покинули зал.
Кулеш умер еще до приезда "скорой помощи".
По информации зрителей, они сначала подумали, что инцидент был частью представления.
Московские следователи выясняют обстоятельства гибели актера, пишет interfax.ru. Представитель столичной прокуратуры также сообщила о начале проверки.
Кулеш был артистом Большого театра с 2002 года,
В то же время СМИ сообщают, что театр имеет большие проблемы с техникой безопасности.
Это не первый трагический случай, который произошел во всемирно известном театре, пишет bbc.com. Так, в июле 2013 года в театре погиб старший скрипач, упав в оркестровую яму. Виктор Седов играл в оркестре театра в течение четырех десятилетий.