Артист московского Большого театра погиб во время представления на глазах зрителей

Артист московского Большого театра, 37-летний Евгений Кулеш погиб на сцене во время смены декораций в спектакле "Садко".

Считается, что Кулеш отошел в неправильном направлении и попал под декорацию, которая ударила его по голове. Артисты труппы начали кричать: "Вызовите скорую, здесь кровь".

Занавес опустили, представление немедленно прекратили, а зрители покинули зал.

Кулеш умер еще до приезда "скорой помощи".

По информации зрителей, они сначала подумали, что инцидент был частью представления.

Фото: mymsk.online

Московские следователи выясняют обстоятельства гибели актера, пишет interfax.ru. Представитель столичной прокуратуры также сообщила о начале проверки.

Кулеш был артистом Большого театра с 2002 года,

В то же время СМИ сообщают, что театр имеет большие проблемы с техникой безопасности.

Это не первый трагический случай, который произошел во всемирно известном театре, пишет bbc.com. Так, в июле 2013 года в театре погиб старший скрипач, упав в оркестровую яму. Виктор Седов играл в оркестре театра в течение четырех десятилетий.