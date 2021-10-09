Женщина, которую в прошлом году избили в поезде "Киев-Мариуполь", получит 100 тыс. грн компенсации, - СМИ

Анастасия Луговая, которую в прошлом году жестоко избил и пытался изнасиловать пьяный пассажир в поезде " Киев -Мариуполь", получит 100 тысяч грн моральной компенсации от "Укрзализныци".

Об этом пишет tsn.ua со ссылкой на решение суда.

Женщина решением суда не удовлетворена.

Она просила компенсацию в размере 500 тысяч гривен за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения. "До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение произошло от удара. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты. Также работаю с психологами", - рассказала пострадавшая.

Напомним, в прошлом году 1 августа в поезде №84 "Киев-Мариуполь" один из пассажиров напал на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он сильно избил ее и пытался изнасиловать. Пострадавшая Анастасия Луговая описала ситуацию в своем посте в фейсбуке.

Правоохранители выяснили, что нападавшим был Виталий Рудзько, ранее трижды судимый. Мужчину задержали, квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса. В октябре дело передали в суд.

Позже выяснилось, что Рудзько якобы зашел в вагон "зайцем" и самовольно занял свободное купе.

Злоумышленник умер в больнице в апреле 2021 года.

После инцидента УЗ решила уволить пятерых работников поезда за халатность. Также провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению таких ситуаций в будущем и отметила, что проводникам позволят использовать газовые баллончики.

Глава правления УЗ Иван Юрик заявил, что необходимо возобновить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции. Он пообещал поднять этот вопрос на совещании с представителями МВД .

В 2014 году в рамках реформы была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и находиться в поездах. В марте 2020 года в рамках пилотного проекта Нацполиция начала сопровождение двух пассажирских поездов.