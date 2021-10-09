В Ровенской области ограничат обучение для не вакцинированных от полиомиелита детей

В области проведут дополнительные туры иммунизации от болезни.

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, а невакцинированных детей не будут допускать к обучению.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской ОГА.

Там был рассмотрен вопрос о случае заболевания полиомиелитом в Ровенском районе и меры по недопущению распространения заболевания на территории области.

Указанная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба, соответственно, был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"На протяжении 14 дней - с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы", - говорится в сообщении Минздрава.

Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированных детей не будут допускать к обучению. Таких детей обеспечат другими формами обучения.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Напомним, в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был обнаружен у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартом, по религиозным убеждениям.

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