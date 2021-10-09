Пограничники задержали трех экстремалов в Чернобыльской зоне

Они незаконно проникли в зону отчуждения.

В субботу, 9 октября, утром пограничники задержали в Чернобыльской зоне отчуждения трех экстремалов, говорится на сайте МВД.

"Сегодня утром пограничники отдела "Иванков" совместно с Нацполицией обнаружили трех лиц, которые незаконно, вне установленных пунктов контроля, проникли в зону отчуждения", - говорится в сообщении.

Мужчины 1984, 1986 и 1995 рождения нарушили действующее законодательство, стремясь к экстремальному туризму и отдыху.

За несоблюдение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на трио нарушителей составлены админпротоколы.

Решение о наказании будет принимать суд.

Напомним, в феврале 2020 года за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха пограничники задержали четырех граждан Украины.

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2021 года посетили 32 тыс. туристов.

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