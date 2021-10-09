За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида

За сутки в пятницу, 8 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 15 908 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 250.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 571 человек, выздоровели 5 364 человека.

За сутки были протестированы методом ПЦР - 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 лица и экспресс-тестами - 42 584 человека.

Регион Подтверждены Зарегистрированы умершие Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2529913 15908 58331 250 2287846 5364 г. Киев 239723 863 5516 13 222425 186 Винницкая 77406 243 1830 5 72044 107 Волынская 68736 328 1292 6 62503 208 Днепропетровская 157552 1291 5017 15 138222 537 Донецкая 107778 1080 2751 33 95346 695 Житомирская 98282 622 2018 14 89751 120 Закарпатская 64861 195 1655 4 61255 88 Запорожская 119263 773 2751 13 106332 105 Ивано-Франковская 94064 334 2250 9 88156 242 Киевская 137688 676 2945 10 128433 252 Кировоградская 22341 107 905 2 20341 25 Луганская 37601 480 1191 9 29316 164 Львовская 157622 1177 4027 17 138172 313 Николаевская 76364 333 2010 8 71090 100 Одесская 161543 1310 3397 2 142861 115 Полтавская 85098 376 1980 6 78819 101 Ровенская 88409 492 1326 4 82162 270 Сумская 87732 702 1492 4 80174 155 Тернопольская 79697 444 1373 10 73332 103 Харьковская 174782 974 4108 17 152745 457 Херсонская 46188 709 1392 14 38623 52 Хмельницкая 99599 646 2100 15 90910 308 Черкасская 90115 553 1407 1 83078 88 Черновицкая 94021 688 2129 13 83492 301 Черниговская 63448 512 1469 6 58264 272

За все время пандемии в Украине заболели 2 529 913 человек, выздоровели - 2 287 846 человек, летальных случаев - 58 331, и было проведено 13 217 913 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 7 октября, в Украине подтвердили 16 362 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 16 апреля, когда были зафиксированы 17 479 случаев ковида.