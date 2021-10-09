За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев - 250.
За сутки в пятницу, 8 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 15 908 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 250.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 571 человек, выздоровели 5 364 человека.
За сутки были протестированы методом ПЦР - 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 лица и экспресс-тестами - 42 584 человека.
|
Регион
|
Подтверждены
|
Зарегистрированы умершие
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2529913
|
15908
|
58331
|
250
|
2287846
|
5364
|
г. Киев
|
239723
|
863
|
5516
|
13
|
222425
|
186
|
Винницкая
|
77406
|
243
|
1830
|
5
|
72044
|
107
|
Волынская
|
68736
|
328
|
1292
|
6
|
62503
|
208
|
Днепропетровская
|
157552
|
1291
|
5017
|
15
|
138222
|
537
|
Донецкая
|
107778
|
1080
|
2751
|
33
|
95346
|
695
|
Житомирская
|
98282
|
622
|
2018
|
14
|
89751
|
120
|
Закарпатская
|
64861
|
195
|
1655
|
4
|
61255
|
88
|
Запорожская
|
119263
|
773
|
2751
|
13
|
106332
|
105
|
Ивано-Франковская
|
94064
|
334
|
2250
|
9
|
88156
|
242
|
Киевская
|
137688
|
676
|
2945
|
10
|
128433
|
252
|
Кировоградская
|
22341
|
107
|
905
|
2
|
20341
|
25
|
Луганская
|
37601
|
480
|
1191
|
9
|
29316
|
164
|
Львовская
|
157622
|
1177
|
4027
|
17
|
138172
|
313
|
Николаевская
|
76364
|
333
|
2010
|
8
|
71090
|
100
|
Одесская
|
161543
|
1310
|
3397
|
2
|
142861
|
115
|
Полтавская
|
85098
|
376
|
1980
|
6
|
78819
|
101
|
Ровенская
|
88409
|
492
|
1326
|
4
|
82162
|
270
|
Сумская
|
87732
|
702
|
1492
|
4
|
80174
|
155
|
Тернопольская
|
79697
|
444
|
1373
|
10
|
73332
|
103
|
Харьковская
|
174782
|
974
|
4108
|
17
|
152745
|
457
|
Херсонская
|
46188
|
709
|
1392
|
14
|
38623
|
52
|
Хмельницкая
|
99599
|
646
|
2100
|
15
|
90910
|
308
|
Черкасская
|
90115
|
553
|
1407
|
1
|
83078
|
88
|
Черновицкая
|
94021
|
688
|
2129
|
13
|
83492
|
301
|
Черниговская
|
63448
|
512
|
1469
|
6
|
58264
|
272
За все время пандемии в Украине заболели 2 529 913 человек, выздоровели - 2 287 846 человек, летальных случаев - 58 331, и было проведено 13 217 913 ПЦР-тестирований.
Напомним, в четверг, 7 октября, в Украине подтвердили 16 362 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 16 апреля, когда были зафиксированы 17 479 случаев ковида.