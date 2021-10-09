За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида

Летальных случаев - 250.

За сутки в Украине - почти 16 тысяч новых случаев ковида
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За сутки в пятницу, 8 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 15 908 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 250.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 571 человек, выздоровели 5 364 человека.

За сутки были протестированы методом ПЦР - 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 лица и экспресс-тестами - 42 584 человека.

Регион

Подтверждены

Зарегистрированы умершие

Выздоровели

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2529913

15908

58331

250

2287846

5364

г. Киев

239723

863

5516

13

222425

186

Винницкая

77406

243

1830

5

72044

107

Волынская

68736

328

1292

6

62503

208

Днепропетровская

157552

1291

5017

15

138222

537

Донецкая

107778

1080

2751

33

95346

695

Житомирская

98282

622

2018

14

89751

120

Закарпатская

64861

195

1655

4

61255

88

Запорожская

119263

773

2751

13

106332

105

Ивано-Франковская

94064

334

2250

9

88156

242

Киевская

137688

676

2945

10

128433

252

Кировоградская

22341

107

905

2

20341

25

Луганская

37601

480

1191

9

29316

164

Львовская

157622

1177

4027

17

138172

313

Николаевская

76364

333

2010

8

71090

100

Одесская

161543

1310

3397

2

142861

115

Полтавская

85098

376

1980

6

78819

101

Ровенская

88409

492

1326

4

82162

270

Сумская

87732

702

1492

4

80174

155

Тернопольская

79697

444

1373

10

73332

103

Харьковская

174782

974

4108

17

152745

457

Херсонская

46188

709

1392

14

38623

52

Хмельницкая

99599

646

2100

15

90910

308

Черкасская

90115

553

1407

1

83078

88

Черновицкая

94021

688

2129

13

83492

301

Черниговская

63448

512

1469

6

58264

272

За все время пандемии в Украине заболели 2 529 913 человек, выздоровели - 2 287 846 человек, летальных случаев - 58 331, и было проведено 13 217 913 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 7 октября, в Украине подтвердили 16 362 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 16 апреля, когда были зафиксированы 17 479 случаев ковида.

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