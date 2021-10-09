В "оранжевой" зоне карантина находятся 15 областей, - Минздрав

Все остальные области и Киев - "желтые".

По состоянию на субботу, 9 октября, в Украине в "оранжевой" карантинной зоне оказались 15 областей.

Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения Украины.

Все остальные области и Киев находятся в "желтой" зоне.

Так, оранжевыми стали Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самая худшая ситуация зафиксирована в Черновицкой и Луганской областях, где уровень заболеваемости составляет соответственно 768 случаев на 100 тысяч населения.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и является своего рода сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда наблюдается превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

количество госпитализаций по коронавирусу или по подозрению за 7 дней на 100 тыс. населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Напомним, 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в ближайшие дни в нескольких областях Украины будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

По оценке Киевской школы экономики, критериям "красной" зоны соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области. В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Мэр Львова Андрей Садовый со своей стороны заявил, что город заходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Отметим, что "красная" зона во время весенней волны ковида вводилась в 14 областях и городе Киеве .

В среднем они там находились 37 дней.

Быстрее всех справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня. Дольше всех "красными" были Житомирщина (63 дня) и Буковина (52 дня).