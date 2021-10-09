В результате обрушения дома в Батуми погибли 6 человек

Еще троих человек ищут.

Фото: batumelebi.netgazeti.ge

В грузинском городе Батуми в результате обвала подъезда жилого дома 8 октября погибли 6 человек, среди них двое детей.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, пишет batumelebi.netgazeti.ge.

По его словам, еще троих человек ищут.

"Мы можем практически с уверенностью сказать, что ищем троих человек", - сказал министр журналистам.

Он отметил, что на этом этапе спасатели делают все, чтобы спасти разыскиваемых.

После того, как территорию очистят и людей осмотрят медики, на место прибудут судебно-медицинские эксперты. Также будут обнародованы дополнительные детали происшествия.

Фото: batumelebi.netgazeti.ge

Как пишет Европейская правда, по факту обрушения дома полицией задержаны 3 человека, в том числе владелец квартиры, которая находилась на первом этаже.

Следствием установлено, что владелец одной из квартир на первом этаже нанял для ремонта квартиры двух человек. По указанию хозяина квартиры и при грубом нарушении правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, что вызвало обрушение подъезда.

Напомним, летом в результате обрушения дома в центре Львова погиб 17-летний парень.

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