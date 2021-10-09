СБУ разоблачила банду, которая изготовляла и сбывала метамфетамин

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала деятельность организованной наркогруппировки, которая изготовляла и сбывала метамфетамин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По материалам следствия, в состав группировки входило 6 жителей Днепра и Каменского.

"Товар" злоумышленники изготавливали в арендованном гараже. Все компоненты - прекурсоры - они получали контрабандой через курьеров из стран Ближнего Востока. Изготовленный метамфетамин дельцы сбывали на территории всего региона.

По оперативной информации, за время существования "подпольной нарколаборатории" организаторы реализовали самодельного метамфетамина на несколько миллионов гривень. В рамках уголовного производства проведено 10 обысков, изъято расфасованные и подготовленные к сбыту психотропы, оборудование для их изготовления и фасовки, мобильные телефоны с клиентской базой, банковские карточки, по которым осуществлялись расчеты.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Организатор наркогруппировки задержан, ему и двум его сообщникам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.