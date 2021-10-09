СБУ разоблачила банду, которая изготовляла и сбывала метамфетамин

В состав группировки входило 6 жителей Днепра и Каменского.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала деятельность организованной наркогруппировки, которая изготовляла и сбывала метамфетамин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, в состав группировки входило 6 жителей Днепра и Каменского.

"Товар" злоумышленники изготавливали в арендованном гараже. Все компоненты - прекурсоры - они получали контрабандой через курьеров из стран Ближнего Востока. Изготовленный метамфетамин дельцы сбывали на территории всего региона.

По оперативной информации, за время существования "подпольной нарколаборатории" организаторы реализовали самодельного метамфетамина на несколько миллионов гривень. В рамках уголовного производства проведено 10 обысков, изъято расфасованные и подготовленные к сбыту психотропы, оборудование для их изготовления и фасовки, мобильные телефоны с клиентской базой, банковские карточки, по которым осуществлялись расчеты.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Организатор наркогруппировки задержан, ему и двум его сообщникам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины в Запорожской области ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк. Наркотики в ОРДО отправляли не за линию разграничения, а через границу с РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погибВ черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб
Андрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьерыАндрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьеры
На Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстреламиНа Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстрелами
Катя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалкамиКатя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалками
Умер бывший владелец Adidas Бернар ТапиУмер бывший владелец Adidas Бернар Тапи
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегаловСБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегалов
На Житомирщине СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"На Житомирщине СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"
Полиция разоблачила схему с поддельными COVID-тестами для жителей ОРДЛОПолиция разоблачила схему с поддельными COVID-тестами для жителей ОРДЛО
На Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинахНа Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах
Полиция заявила о разоблачении агрофирмы, которая держала в рабстве 120 человекПолиция заявила о разоблачении агрофирмы, которая держала в рабстве 120 человек
Суд арестовал девушку, которая ранила из арбалета двух учителей в ПолтавеСуд арестовал девушку, которая ранила из арбалета двух учителей в Полтаве
На Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогамиНа Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогами
В Кривом Роге поймали банду, терроризировавшую местных бизнесменов более 10 летВ Кривом Роге поймали банду, терроризировавшую местных бизнесменов более 10 лет
СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской областиСБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области
В Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломатаВ Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата
Последние новости
Подгружаем последние новости