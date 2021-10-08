СБУ ликвидировала очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации
Стоимость одного поддельного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривень, без внесения - 1500 гривень.
На Волыни разоблачили очередную схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Ее организатором считают инженера-программиста одной из местных больниц.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он печатал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" находил среди пациентов больницы или через интернет.
Как отмечают правоохранители, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривень. Свидетельство без внесения данных в электронную систему - 1500 гривень.
За время существования «бизнеса» работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации.
"Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме людей.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области вскрыли схему подробки и сбыта международных свидетельств о вакцинации от коронавирусной болезни. Ее организатором считают местного жителя, которому сообщили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса - подделка документов.