СБУ ликвидировала очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации

Стоимость одного поддельного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривень, без внесения - 1500 гривень.

На Волыни разоблачили очередную схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Ее организатором считают инженера-программиста одной из местных больниц.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он печатал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" находил среди пациентов больницы или через интернет.

Как отмечают правоохранители, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривень. Свидетельство без внесения данных в электронную систему - 1500 гривень.

За время существования «бизнеса» работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации.

"Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме людей.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области вскрыли схему подробки и сбыта международных свидетельств о вакцинации от коронавирусной болезни. Ее организатором считают местного жителя, которому сообщили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса - подделка документов.