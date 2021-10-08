В районе Токио произошло сильнейшее за 10 лет землетрясение, пострадали более 30 человек

Мощное землетрясение, которое произошло вечером 7 октября в районе столицы Японии Токио, было самым сильным за последнее десятилетие. В результате землетрясения пострадали по меньшей мере 32 человека.

Об этом сообщает японское информагентство Kyodo.

По данным агентства, сегодня утром вновь произошли подземные толчки, в результате чего была нарушена работа метро. Многие пассажиры ночных поездов оказались в затруднительном положении, так как рейсы скоростных экспрессов и 16 местных железнодорожных линий были отменены.

Землетрясение произошло вчера в 22:41 по местному времени. Его магнитуда составила 5,9 балла. Люди в центре Токио впервые за 10 лет испытали столь сильные толчки.

Напомним, в марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой до 9,1 балла, которое вызвало цунами. В результате катастрофы погибли 16 тыс. человек, еще 6 тыс. пострадали. Удар цунами спровоцировал аварию на АЭС "Фукусима-1", где произошли несколько взрывов и утечка радиации.