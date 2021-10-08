В Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреля

Число жертв ковида в стране превысило 58 тысяч

В четверг, 7 октября, в Украине подтвердили 16 362 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 16 апреля, когда были зафиксированы 17 479 случаев ковида.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, среди заболевших вчера 1 553 ребенка и 431 медработник.

В больницы с коронавирусом и подозрением на него за прошедшие сутки попали 3 526 человек. 4 720 пациентов преодолели болезнь, 241 человек от ее осложнений умер.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 514 005 человек, выздоровели от коронавируса 2 282 482 человека, от осложнений заболевания умерли 58 081 пациент.

Напомним, на заседании правительства 6 октября премьер Денис Шмыгаль анонсировал "красную" зону в отдельных областях уже в ближайшие дни.

В настоящее время решение об усилении карантина с 10 октября приняли в Харькове.

С 14 октября дополнительные карантинные ограничения могут ввести во Львове.