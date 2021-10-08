Минздрав отчитался о 6 млн полностью вакцинированных от ковида

По крайней мере одной дозой в Украине привиты уже почти 7,5 млн человек.

Минздрав отчитался о 6 млн полностью вакцинированных от ковида
Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

Более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. По крайней мере одной дозой в Украине привиты уже почти 7,5 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, вчера, 7 октября, были вакцинированы 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек, завершили иммунизацию 66 435 человек.

За прошедшие сутки работали 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов прививок и 355 центров массовой вакцинации.

Препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech 7 октября вакцинировали 70 335 человек. Китайский CoronaVaс получили 37 540 украинцев, еще 19 810 привили вакциной AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании были привиты 7 421 452 человека, из них одну дозу получили 7 421 450 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 008 605 человек. Всего было сделано 13 430 055 противоковидных прививок.

Напомним, вчера Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, у педагогов и чиновников есть месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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