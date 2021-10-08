Евровидение 2022 года состоится в Турине

Турин избран хозяином 66-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится в мае 2022 года. Его выбрали из 17 городов, претендовавших на проведение фестиваля, сообщается на сайте Европейского союза радиовещания и телевидения.

Полуфиналы Евровидения пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая на спортивно-концертной арене "Пала Альпитур" (она же "Пала Олимпико"), построенной перед Туринской Олимпиадой 2006 года.

"Турин - идеальный город для проведения Евровидения. Как показали зимние Олимпийские игры 2006 года, "Пала Олимпико" превышает все требования, необходимые для проведения глобальной события такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и обязательствами города Турин", - заявил по этому поводу Мартин Естердаль, исполнительный директор Евровидения.

В 1991 году предварительное итальянское Евровидение принимал Рим, а в 1965 году - Неаполь.

Напомним, что Италия получила право принимать Евровидение 2022 года благодаря победе на предыдущем конкурсе рок-группы из Рима M?neskin с песней Zitti e buoni.