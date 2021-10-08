В Батуми обрушился подъезд пятиэтажки, под завалами ищут людей

Причина обрушения пока неизвестна.

В грузинском городе Батуми обвалилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Кадры с места чрезвычайного происшествия опубликовало местное информационное агентство Batumelebi.

На фото видно, что пострадал целый подъезд, вместо входа в который лежат только обломки.

На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию.

По предварительным данным, под завалами могут быть люди.

В Батуми?? рухнула часть многоэтажного жилого дома. Сколько людей находится под завалами пока неизвестно. По предварительным данным, здесь жили 12 семей. Из под завалов в Батуми удалось вытащить ребенка.? pic.twitter.com/8ADOHbbE3v

— Alexander (@avaza1972) October 8, 2021

Издание Новости Грузия со ссылкой на свидетелей происшествия сообщает, что обрушению предшествовал взрыв.

Также от обрушения пострадали автомобили, которые стояли возле дома.

Причина обрушения пока неизвестна.

В главном курортном городе Грузии Батуми обрушилась часть жилого дома

Число пострадавших неизвестно. pic.twitter.com/1zAnTwBpJI

— YURII (@forura80) October 8, 2021

Из-под завалов освободили ребенка в возрасте 6-7 лет, который находился в припаркованной у дома машине. Как сообщает netgazeti, машину завалило обломками стен. Ребенок жив, его госпитализировали.

Как сообщалось, в сентябре в подмосковном Ногинске из-за взрыва в жилом доме обрушились стены трех этажей. Погибли люди.

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