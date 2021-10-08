В Батуми обрушился подъезд пятиэтажки, под завалами ищут людей
Причина обрушения пока неизвестна.
В грузинском городе Батуми обвалилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Кадры с места чрезвычайного происшествия опубликовало местное информационное агентство Batumelebi.
На фото видно, что пострадал целый подъезд, вместо входа в который лежат только обломки.
На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию.
По предварительным данным, под завалами могут быть люди.
В Батуми?? рухнула часть многоэтажного жилого дома. Сколько людей находится под завалами пока неизвестно. По предварительным данным, здесь жили 12 семей. Из под завалов в Батуми удалось вытащить ребенка.? pic.twitter.com/8ADOHbbE3v