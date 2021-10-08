В Червонограде погиб 62-летний шахтер

В ночь на пятницу, 8 октября, на шахте "Червоноградская" во Львовской области в результате несчастного случая погиб 62-летний горняк.

Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Со Львовщины, из шахты "Червоноградская" сообщают о гибели горняка подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения", - написал он в фейсбуке.

Как рассказал Михаил Волынец изданию ZAXID.NET, трагедия произошла примерно в 03:00

"Авария произошла на горизонте 560 метров, горняка засыпало породой на пересыпи ленточного конвейера. Точное время смерти неизвестно, потому что он там был один, и свидетелей несчастного случая не было. Его тело обнаружили во время пересменки", - сказал глава независимого профсоюза горняков.

По его словам, шахта пока не работает, а детали трагедии будет устанавливать комиссия.

В пресс-службе Нацполиции Львовщины изданию подтвердили информацию о гибели 62-летнего горняка. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, 31 июля произошел взрыв в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" в Донецкой области. В результате аварии погиб горняк, еще пятеро впоследствии скончались в больнице.