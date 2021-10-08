Школьные каникулы в Харьковской области начнутся раньше

Ожидается, что такое решение смягчит ситуацию с распространением коронавирусной болезни.

Школьные каникулы в Харьковской области начнутся раньше
Фото: pravda.com.ua

В Харьковской области осенние каникулы для школьников начнутся с 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы Харьковской ОГА Михаила Черняка.

Ожидается, что такое решение смягчит ситуацию с распространением коронавирусной болезни.

"Введем школьные каникулы на территории области, что, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - приводит пресс-служба слова Черняка.

Напомним, в Харькове с 10 октября вводятся новые карантинные ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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