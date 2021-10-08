В одной из областей РоSSии от отравления алкоголем в сутки умерли 10 человек

Летальные случаи зафиксированы в трех населенных пунктах Оренбургской области.

В одной из областей РоSSии от отравления алкоголем в сутки умерли 10 человек
Фото: www.media-kuban.ru

В Оренбургской области за минувшие сутки от отравления некачественным алкоголем умерли 10 человек, еще несколько госпитализированы. Власти региона сообщили, что смертельные случаи зафиксированы сразу в трех населенных пунктах.

Возраст умерших - от 36 до 73 лет. По сообщениям, в некоторых случаях смерть наступила в результате употребления даже небольшой дозы алкоголя, передает Радио Свобода.

Власть предостерегла людей от приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции. В области поручено провести проверку местных торговых точек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких человек.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) летом обнародовала данные исследования, согласно которым в РоSSии люди потребляют в среднем 11,2 литра чистого алкоголя на душу населения в год, и почти каждый десятый взрослый человек имеет проблему зависимости.

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