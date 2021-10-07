?В семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей

В семье мальчика из Ровенской области, который заболел полиомиелитом, вирус был обнаружен еще у шестерых детей. Всего семья воспитывает десятерых детей.

Об этом сообщил ТСН со ссылкой на врачей.

Мальчик, которому всего год и четыре месяца, попал в больницу в начале сентября с парезом конечностей.

Ребенок не был вакцинирован от этой болезни, поскольку родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. При обследовании семьи, вирус был обнаружен еще у шестерых детей, но пареза у них нет.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет.

Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует, однако защититься от болезни можно с помощью прививок.

Сейчас в Украине уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) является недостаточным: за 8 месяцев 2021 года были привиты лишь 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Напомним, что в 2015 году в Украине была вспышка полиомиелита в Закарпатской области. После этого были проведены три раунда вакцинации, после чего ВОЗ объявила о прекращении вспышки.