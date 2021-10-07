В семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей

Паралича у них нет.

?В семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей
Фото: rodl.org.ua

В семье мальчика из Ровенской области, который заболел полиомиелитом, вирус был обнаружен еще у шестерых детей. Всего семья воспитывает десятерых детей.

Об этом сообщил ТСН со ссылкой на врачей.

Мальчик, которому всего год и четыре месяца, попал в больницу в начале сентября с парезом конечностей.

Ребенок не был вакцинирован от этой болезни, поскольку родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. При обследовании семьи, вирус был обнаружен еще у шестерых детей, но пареза у них нет.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет.

Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует, однако защититься от болезни можно с помощью прививок.

Сейчас в Украине уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) является недостаточным: за 8 месяцев 2021 года были привиты лишь 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Напомним, что в 2015 году в Украине была вспышка полиомиелита в Закарпатской области. После этого были проведены три раунда вакцинации, после чего ВОЗ объявила о прекращении вспышки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погибВ черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб
В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковидаВ Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатовВ Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов
Андрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьерыАндрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьеры
На Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстреламиНа Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстрелами
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области полуторагодовалый ребенок, родители которого отказались от прививок, заболел полиомиелитомВ Ровенской области полуторагодовалый ребенок, родители которого отказались от прививок, заболел полиомиелитом
Более 200 тыс. детей во Франции стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священниковБолее 200 тыс. детей во Франции стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников
В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язвуВ Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву
За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших более 1 тыс. детейЗа сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших более 1 тыс. детей
Lama призналась, почему у нее нет детейLama призналась, почему у нее нет детей
В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 132 тыс. человекВ Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 132 тыс. человек
В Киеве от коронавируса умерло уже более 5 300 человекВ Киеве от коронавируса умерло уже более 5 300 человек
В Чернигове полицейские обнаружили арсенал оружия, среди находок - ручные гранаты и станковые пулеметыВ Чернигове полицейские обнаружили арсенал оружия, среди находок - ручные гранаты и станковые пулеметы
За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса - больше всего с апреляЗа прошедшие сутки в Украине обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса - больше всего с апреля
В Украине вчера подтвердили 6 754 случая коронавируса, госпитализированы 2 175 человекВ Украине вчера подтвердили 6 754 случая коронавируса, госпитализированы 2 175 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости