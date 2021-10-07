Писатель из Танзании Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе

Он родился на Занзибаре, но большую часть жизни прожил в Великобритании.

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе-2021 "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в тему последствий колониализма и судьбы беженца в разрыве между культурами и континентами".

Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре переехал в Великобританию, где продолжил обучение.

В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании, где преподавал английский и постколониальную литературу до выхода на пенсию.

Автор романов "Рай" (1994), "У моря" (2001), "Дезертирство" (2005) и других произведений.

Напомним, что в 2020 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.

В пятницу, 8 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира, а 11 октября - премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называют Нобелевской премией по экономике).