Группа расследователей из США заявила об установлении личности серийного убийцы Зодиака

Полиция и ФБР пока не подтверждают этого.

Группа американских следователей, известная под названием The Case Breakers, утверждает, что раскрыла личность серийного убийцы по прозвищу Зодиак.

Имя человека, которого расследователи считают Зодиаком, указано на сайте The Case Breakers. Он умер в 2018 году.

Расследователи завили, что идентифицировали маньяка на основе новых физических и криминалистических доказательств, а также свидетельств очевидцев. В частности, на одной из фотографий мужчины эксперты заметили шрам, как и на фотороботе Зодиака.

Фото: thecasebreakers.org Фоторобот Зодиака и фотография человека, которого расследователи считают убийцей

Кроме того, члены группы также расшифровали одно из написанных Зодиаком писем, ключом к которому было имя этого человека. "Получается, что вы должны знать полное имя, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой-то другой способ", - заявила бывшая разведчица, которая сейчас входит в состав The Case Breakers.

Однако CNN пишет, что полиция Сан-Франциско и ФБР пока не подтверждают находки расследователей. Более того, полиция опровергла их предположение о том, что Зодиак связан с убийством 18-летней Чери Джо Бейтс в 1966 году.

Зодиак - серийный убийца, совершавший преступления в Калифорнии в районе Сан-Франциско в 1960-х годах. Точное количество его жертв неизвестно. Сам Зодиак в одном из писем в местные газеты заявил, что убил 37 человек, однако полиция располагает доказательствами нападений только на семерых человек, пятеро из которых погибли.

Серия убийств, которые приписывают Зодиаку, началась в декабре 1968 года, когда в своем автомобиле были убиты мужчина и женщина. В июле 1969 года было совершено подобное покушение на другую пару, однако мужчина выжил.

В том же году возле озера было совершено нападение на мужчину и женщину с нанесением колото-резаных ран, и снова мужчина выжил.

Последней известной жертвой Зодиака стал таксист, застреленный в октябре 1969 в Сан-Франциско.

Личность серийного убийцы до сих пор не известна, найти его так и не смогли.