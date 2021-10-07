За сутки в Украине зафиксировали 15 125 случаев ковида, наибольше с апреля

Госпитализировано за сутки 3 541 человека.

За минувшие сутки, 6 октября, в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1421 ребенок и 341 медработник. Это - самый высокий показатель с 22 апреля, когда в Украине обнаружили 16 235 случаев в сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за сутки 3 541 человека. 314 пациентов умерли. Выздоровели - 4 380 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 53 031 человек, методом ИФА - 9 964, экспресс тестами - 50 082.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 497 643 человека, выздоровели - 2 277 762. От осложнений заболевания умерли 57 840 пациентов. Всего было осуществлено 13 111 389 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в ближайшие дни в нескольких областях Украины будет введено "красный" уровень эпидемической опасности.

По оценке Киевской школы экономики, критериям "красной" зоны соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области. В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Во время весенней волны ковида "красная" зона вводилась в 14 областях и городе Киеве. В среднем там находились 37 дней.

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