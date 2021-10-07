Полиция Киевщины объявила в розыск трех школьников

Полиция Киевской области разыскивает троих ребят, которые убежали из школы, не сообщив никому о своем возможном местонахождении.

Несколькими днями ранее дети договаривались о бегстве в лес.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полиция разыскивает Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 г.р.

Сегодня в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что около 11:00 утра ребята ушли из учебного заведения.

Полиция установила, что 3 дня назад ученики договаривались о бегстве в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

Полиция Киевщины проводит активные розыскные мероприятия для установления местонахождения детей.

К розыску несовершеннолетних привлечены полицейские, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, спецназовцы и кинологи. К поискам привлечены также общественность и охотники с тепловизорами.

Полиция просит в случае наличия информации о месте пребывания детей сообщать по спецлинии 102 или в Кагарлицкое отделение полиции Обуховского РУП.