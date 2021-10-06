В школе Техаса произошла стрельба, ранены 4 человека

Стрелка узнали, им оказался 18-летний ученик школы.

В школе Техаса произошла стрельба, ранены 4 человека
Фото: dpchas.com.ua

По меньшей мере четыре человека пострадали при стрельбе в средней школе Timberview в Арлингтоне, что в американском штате Техас.

Об этом сообщает NBC.

По данным полиции Арлингтона, в среду утром на втором этаже школы произошла драка между учащимися, после чего один из учеников вытащил пистолет и открыл огонь.

Всего в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе трое учеников и один взрослый.

Стрелка узнали, им оказался 18-летний ученик школы Тимоти Джордж Симпкинс. Он скрылся с места происшествия, правоохранители объявили его в розыск.

Тимоти Джордж Симпкинс
Тимоти Джордж Симпкинс

Напомним, 21 сентября в средней школе Heritage в Ньюпорт-Ньюс, что в американском штате Вирджиния, произошла стрельба. Вследствие нее были ранены двое несовершеннолетних.

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